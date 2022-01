Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “La Juventus vola ai quarti. Sempre più Inter”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Quanta Joya. La Juve vola ai quarti, battuta la Samp". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Dybala scalda i suoi tifosi, ma Arrivabene resta freddo. Sempre più Inter: punti, gol e vittorie, che numeri per Inzaghi. Tutti i meno del Milan. La Signora studia Zakaria e Rovella, Arsenal su Arthur. Genoa senza pace, in ballottaggio Maran e Nicola. Sensi in viaggio verso la Liguria, l'aspetta Giampaolo".