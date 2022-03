Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “La Juve ci prova. L’Inter ci crede”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“La Juve ci prova. L’Inter ci crede”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Volata tricolore: la Signora punta alla grande rimonta. I gol di Vlahovic, la difesa blindata, il calendario favorevole. I bianconeri non si nascondono più. Dybala: ‘Per il titolo noi ci siamo’. Oggi contro la Salernitana per andare in testa. Inzaghi si affida a Lautaro-Dzeko per tornare a segnare. Tentazione Ibrahimovic. Con il Milan a Napoli per giocare almeno qualche minuto. Spalletti-Pioli pari in tutto, chi indovina la mossa giusta? La coppia d’oro: Berardi-Raspadori, l’intesa che fa felice anche Mancini”.