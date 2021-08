Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “La Juve chiama Pjanic. E per gennaio idea Icardi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“La Juve chiama Pjanic. E per gennaio idea Icardi”. Apre così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il bosniaco semina indizi social, quanti ‘mi piace’ dai big bianconeri. Ma serve lo sconto. Faivre o Messias per Pioli. Assalto finale al francese, si tratta per il brasiliano. Fatto Adli, ma per il 2022. Lazio, è Zaccagni il regalo a Sarri. Il Napoli pesca il jolly Anguissa. Top Inter: tre firme per 30 milioni. Rinnovi, ora Lautaro poi Brozovic e Barella. Riparte Mancini: ‘Tutti campioni i miei convocati’. Toro scatenato. Ecco i colpi per Juric: presi il trequartista Praet e Zima per la difesa. E può arrivare anche Amrabat”.