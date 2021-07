Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “La carica di Zaniolo: L’Italia fa paura a tutti”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“La carica di Zaniolo: L’Italia fa paura a tutti”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal talento della Roma: “Tifo come un matto davanti alla televisione. Che forza i miei compagni, ognuno di loro è titolare e contro il Belgio non sbaglieranno. Al Mondiale il prossimo anno voglio esserci”. Poi, la Rosea punta i riflettori su Belgio-Italia: “Che entusiasmo a Monaco, allo stadio due tifosi su tre saranno azzurri. Mancini avanti con Verratti e Barella. Sale Chiesa, dubbio Chiellini”. E ancora: “Juve, 400 milioni per ripartire. Maxi aumento di capitale, comincia l’era del nuovo a.d. Arrivabene. Gran parte del denaro servirà a ripianare le perdite Covid, il resto sarà investito. Idea Damsgaard: il Milan pensa al jolly danese. Europeo secondo Ranieri: Ecco i miei pronostici per i quarti! Attenti a… Il Viminale agli inglesi: ‘Non venite a Roma’. Liti e trattative: mamma Rabiot sempre in lotta per il suo Adrien”.