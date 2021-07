Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Kaio Jorge, sorpasso Juve”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Kaio Jorge, sorpasso Juve”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Blitz con lettera al Santos: ‘Trattiamo l’attaccante’. Può arrivare a gennaio. Il Milan: non faremo aste. Rinnovo Kessie, fissato l’incontro per chiudere. Inter, a tutto Nandez. Apertura del Cagliari al prestito. Un assist l’addio di Nainggolan. Lukaku: ‘Vinceremo ancora’. Così cambiano le nostre big di A tra rivoluzioni e continuità. Ricorso respinto: addio al Chievo. In Serie B riammesso il Cosenza”. Infine, in taglio alto: “L’Italia c’è… Manca l’oro”.