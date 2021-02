Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola

“Juve, vai in Porto!!” Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola in riferimento alla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League che vede la Juventus di Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo impegnate contro la compagine portoghese.

“Andata ottavi, CR7 nel suo Portogallo( ore 21 guida i bianconeri alla caccia della coppa che sognano da 25 anni”