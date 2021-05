Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Juve su la festa. Conte-Inter, c’è fiducia. Calhanoglu in uscita?”

“Juve su la festa”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. “I bianconeri battono per 2-1 l’Atalanta. È la 14a Coppa. Apre Kulusevski, pareggia Malinovskyi, decide il gol di Chiesa. Buffon saluta, i compagni lo portano in trionfo. Distanziamento, tamponi e l’app: il ritorno dei tifosi è ok”. E ancora: “Conte-Inter, c’è fiducia. Il gruppo e la seconda stella: il tecnico tentato di restare. Presto l’incontro con il presidente Zhang per pianificare il futuro. Ieri cena con squadra e staff. Fondo Oaktree, oggi si chiude. Ecco 275 milioni. Calhanoglu in uscita? Mega offerta dal Qatar, il Milan non rilancia. Per lui pronti 32 milioni, i rossoneri restano fermi ai quattro a stagione. Parla Italiano: ‘Una salvezza che vale il doppio’. Gattuso-Inzaghi, che intreccio tra Lazio e Napoli”.