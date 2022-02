Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Juve forza 7. Vitamina Derby”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Juve forza 7”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Vlahovic è un ciclone, vetta a sette punti. Apre Kean, pari Empoli poi doppietta di Dusan: ora torna a Firenze da re. Allegri si nasconde: ‘Il titolo è un affare per le tre dell’Ave Maria’. C’è Immobile tra il Napoli e l’aggancio. Fotofinish Sassuolo. Il Toro a pranzo. Vitamina Derby. Martedì Milan-Inter in Coppa. Pioli chiede di più a tutti (pure a Leao) e cerca il vero Kessie. Inzaghi deve subito ritrovare Lautaro. E arriva Gosens… Sacchi: ‘Possono risalire al top. Vi spiego come’. A guerra in Ucraina, Polonia e Svezia: ‘Con la Russia non giochiamo’. E Abramovich lascia il Chelsea. Eriksen, rieccolo in campo: ‘Mi sento un uomo felice’. Rischiò di morire, gioca dopo 259 giorni”.