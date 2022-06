Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Juve a tutto gol. Caccia a Simeone”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Juve a tutto gol“. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Caccia a Simeone. Il Cholito con Vlahovic: nell’ultima stagione 41 reti in due in Serie A. Perché l’affare si può fare. Milan, Zaniolo o De Ketelaere. Maldini sceglie il ragazzo d'oro. Nuovo incontro tra Dybala e Inter: qua la mano. Idea Loftus Cheek. Fiocco azzurro. La giovane Italia s'è desta. Stregati da Gnonto, 18 anni. Pellegrini ferma la Germania. Il calcio di sir Ranieri: Micki grande colpo, Gattuso grande uomo’. Vita in famiglia: ‘Noi milanisti a Parigi abbiamo cresciuto Mbappé come un figlio’. Cuori a pezzi. Tradimenti mondiali: l’amore al capolinea tra Piquè e Shakira”.