Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Italia, gol e abbracci. La A si gioca il futuro. Ibra torna nel ‘suo’ San Paolo”

“Italia, gol e abbracci”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Nations League: siamo alle Final Four. Vittoria anche in Bosnia, il 23º risultato utile consecutivo garantisce il primo posto nel girone. Spettacolo e bel gioco, segnano Belotti e Berardi. Lukaku (doppietta) fa felice il Belgio”. E ancora: “Immobile ci riprova. Un’altra altalena dei tamponi: di nuovo negativo. La A si gioca il futuro. In arrivo 1.7 miliardi. Le società decidono se accettare l’offerta. Ibra torna nel ‘suo’ San Paolo. Qui contro il Napoli 10 anni fa lanciò il Milan verso lo scudetto. E Gattuso si affida a Mertens”. Infine, in taglio alto: “La Juve si gode Morata, mai stato così decisivo. La Roma ha scelto, Tiago Pinto nuovo d.s.”.