Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Italia cambia che ti passa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Italia, cambia che ti passa”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Domani a Belfast ci giochiamo il Mondiale. Nazionale in Nord Irlanda: cerca gol per evitare i playoff. Dentro Tonali e Berardi. L’opzione Scamacca. La Francia campione (Mbappé ne fa 4) e il Belgio si sono squalificate. Mancini sostituisce anche il rigorista: soluzione Bonucci. Il c.t. della Bulgaria: ‘Azzurri tranquilli, in Svizzera ci penso io’. L’Inter punta agli svincolati: Onana alla firma, sogno Insigne. Subito Zakaria: un gigante al centro della Juve”.