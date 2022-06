Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Inzaghi vota Lukaku. Non soltanto Dybala…”

“Inzaghi vota Lukaku”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Inter, il tecnico spinge per il ritorno. Simone vuole a tutti i costi il gigante. Non soltanto Dybala nel progetto nerazzurro. Da Skriniar a Dumfries: come finanziare i colpi. C’è una super idea: Paulo e Romelu insieme con Lautaro. C’è una via per Di Maria. Juve, contratto da... 13 mesi per far felici l'argentino e Max. Tonali per sempre. Basta addii a zero. Il Milan blinda il talento-simbolo e gli altri big. Da Bremer a Koulibaly: l’Europa è sui muri della Serie A. Roma via dalla Borsa. I perché dell’uscita dei Friedkin”.