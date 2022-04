Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Inter urlo finale. Brivido viola per la Juve”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

"Inter urlo finale, Lautaro pazzesco e Milan battuto 3-0". Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. "Due magie dell'argentino, tris nerazzurro di Gosens: l'11 maggio l'ultimo atto. Furia Pioli per il gol del 2-1 di Bennacer annullato: 'Ma per lo Scudetto ci siamo'. Inzaghi: 'Non molliamo nulla'. Brivido viola per la Juve di Vlahovic. I 5 segreti di Mou per una rimonta da Champions. Il dramma di CR7 commuove Anfield e tutto il calcio. Pallone d'Arabia, non solo il Bahrain: ecco come è cambiato il calcio europeo. Arriva Investcorp: prima l'incontro con l'Uefa, poi operazione nuovo stadio".