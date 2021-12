Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Inter tombola! Milan quaterna”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Inter tombola!”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il Natale di Milano: sempre più derby per lo scudetto. Dumfries castiga un bel Toro. Inzaghi comanda e non si ferma più: ‘In estate nessuno se lo immaginava’. Milan quaterna. No Ibra? C’è Kessie. Pioli, 4 gol a Empoli ed è secondo da solo. Napoli, altro ko in casa. Crollo a -7, colpo Spezia. Covid, il governo decide sui tamponi per lo stadio. La Juve punta la Premier: Aubameyang o Martial ma soltanto in prestito. Haaland a peso d’oro, Dortmund al raddoppio: pronti 16 milioni l’anno”.