Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Inter, testa al bacio. Juve gioia e crac”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Inter, testa al bacio”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Continua il derby scudetto. Lazio battuta 2-1 coi difensori: Bastoni show e Skriniar. Resta prima con l’8a vittoria di fila. Mercoledì a San Siro Supercoppa con la Juve. Ma il Milan è sempre lì. Un super Theo, Tonali uomo in più. Ibra come Totti e Giggs: 23 anni di gol. E un Pioli top player della squadra. Petagna sblocca, il Napoli in casa. L’Atalanta ne fa 6. Genoa, nubi su Sheva. Oggi Toro-Fiorentina, è Sanabria-Vlahovic”. Infine, in taglio alto: “Juve gioia e crac. Rimonta special su Mou in 7 minuti. Ansia per Chiesa: si teme il crociato. All’Olimpico Roma avanti 3-1, poi il 4-3 dei bianconeri. L’infettivologo Bassetti: Stadi sicuri, che errore chiuderli ora”.