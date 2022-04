Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Inter, salto triplo. Milan, come rispondi?”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Inter, salto triplo”. Apre così la prima pagina del “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Tripletta a Mou. Il sorpasso dei nerazzurri, una notte in testa. Spettacolo a San Siro, la Roma è travolta. Quanti cori per José: «Vi auguro lo scudetto». Inzaghi: «Col Milan tifo sempre Lazio». Mercoledi a Bologna il recupero per continuare a volare. Milan, come rispondi? Con la Lazio una finale. Napoli a Empoli, tensione Spalletti-De Laurentiis. La Signora Di Maria. L'argentino liberato dal Psg, la Juve studia il colpo di classe. È gran Torino: Super Lukic, Spezia battuto. Riparte l’Atalanta, incubo Venezia. La Samp respira. Tutti con CR7. Si commuove e dedica il gol al figlio morto. Paura per Tacconi. L’ex portiere è grave: ischemia”.