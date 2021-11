Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Inter, occasione Raspad’oro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport"

“Inter, occasione Raspad’oro. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”. oggi in edicola. “Raspadori accende il mercato. I nerazzurri lo seguono da tempo. Ora non c’è feeling tra la punta del Sassuolo e il tecnico Dionisi: può arrivare a gennaio in prestito. Juve, ultima chiamata per quattro: Rabiot, Morata, Kean e Kulusevski deludono, Allegri non può più aspettarli. Qui si rifà l’Italia. Immobile si ferma, Mancini sceglierà tra Belotti e falso 9. La missione in Qatar vale 20 milioni in più. Bentornato Sheva: ‘Genoa fidati di lui’. De Zerbi: ‘Vincerò col mio Shakhtar’. Milan, ingresso vietato a Raiola. Romagnoli tratta da solo il rinnovo. Il suo agente è poco gradito dal club. Sul tavolo anche i prolungamenti dei contratti di Theo Hernandez, Bennacer e Leao”.