Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Inter, l’ora della Joya. Baby Italia ok”

“Inter, l’ora della Joya“. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Domani l’incontro decisivo. Summit tra club e agente di Dybala. Si attende il sì alla proposta triennale a sei milioni più bonus. Paulo firmerà dopo le vacanze. Baby Italia ok. Gli azzurri creano gioco e occasioni, sfiorano ripetutamente il vantaggio. Pessina il migliore, Gatti che esordio. Mancini: ‘Bravi, ma bisogna fare gol’. Il nuovo Milan: nato l'asse Cardinale-Maldini. Ora Sanches, poi Scamacca. Rilancio Juve: Pogba, Di Maria, Kostic e… Il futuro in sette mosse. La seconda vita di Eriksen, Conte lo vuole al Tottenham. Rovella, Okoli & C. all’asta. L’Under è una gioielleria”.