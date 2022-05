Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Inter, Lautaro con Dybala. Juve-Perisic”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Inter, mi tengo Lautaro con Dybala. Juventus, mi prendo Perisic. Le mosse di Inter e Juve per il futuro". Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. "Bunker Scudetto, Pioli alza il muro con Maignan, Tomori e Kalulu. Centomila in coda per Sassuolo-Milan, biglietti a tremila euro. Papere, diluvi, polemiche, quei dieci titoli al fotofinish".