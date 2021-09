Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Inter express. Bluff di Allegri a -8”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport"

"Inter express". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Bologna travolto 6-1. Bluff di Allegri a -8 <<Più importante per loro che per noi>>. Pioli senza i veterani <<Non siamo i favoriti e Liverpool è servita>>. Fiorentina show, il volo continua". E ancora: "L'Atalanta soffre poi ride con Zapata. La Roma a Verona. Mourinho insegue la settima vittoria".