Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Inter, c’è un piano per Vlahovic”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“I migliori Giochi della nostra vita”. Apre così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Jacobs fulmina Bolt: ‘Mi aspettavo un messaggio da lui. E ora non devo buttare via i soldi…’. Inter, c’è la 9 per Dzeko e un piano per Vlahovic: si studia la maxiofferta. Addio, a Messi vien da piangere: ‘Psg? Io non mi volevo muovere’. Milan, 0-0 col Real: Maignan alla Gigio para un rigore. Pjanic fischiato: più vicino alla Juve. Con il Barça è k.o.”.