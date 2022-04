Prima Pagina La Gazzetta dello Sport: “Inter, Barella e Brozovic. Diavolo sul muro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

"Inter, Barella e Brozovic". apre così la prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, disponibile da questa mattina in edicola. "Gran premio Scudetto. Il Diavolo sul muro: Giroud, c'è Bremer per te. Ritrovare Vlahovic: rebus al Max. Perché il Napoli segna di più (non solo grazie a Osimhen). Empoli-Spezia, beata gioventù. Catania nel caos, cessione saltata: oggi fuori dalla C?. Pugni e denunce, la Roma indignata, la UEFA indaga".