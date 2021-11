Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Inter a tre stelle. Il Milan resta in corsa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Inter a tre stelle”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”. oggi in edicola. “Champions: Sheriff k.o. Gli ottavi più vicini, deve battere lo Shakhtar. Brozovic, Skriniar e Sanchez: nerazzurri una macchina da gol. Inzaghi: ‘Destino nelle nostre mani’. Il Milan resta in corsa. Solo un pari con il Porto. Ringrazia il Liverpool: decisiva la sfida di Madrid contro l’Atletico di Simeone. Tre allenatori e due coppe: Sarri apre al rinnovo, Spalletti con le riserve, Mourinho contro tutti. Lazio col caso tifosi, nel Napoli a casa anche Ruiz e Insigne. Roma da riscatto. Juve, nell’Olimpo dei 10 ora Dybala insegue i miti. Anatomia di CR7: per lui le partite non finiscono mai. City a valanga, Psg bloccato”.