Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Infinita Inter. Il Milan tra Bailly e… Sheva”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Infinita Inter”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Supercoppa: Inzaghi alza il primo trofeo ai supplementari. Sanchez-gol all’ultimo secondo: 2-1 alla Juve. A San Siro i nerazzurri partono meglio, ma segna McKennie. Pari di Lautaro su rigore. Poi tanta lotta e al 121’ il colpo del cileno. Il Milan tra Bailly e… Sheva. Doppio fronte: mercato e ottavi. Il Diavolo insiste per il difensore e sfida il Genoa. Il grande ex rischia la panchina: c’è l’ombra del tedesco Labbadia. Muriel-Maehle: Atalanta ai quarti con la M2. Raiola: ansia per il re dei procuratori. Operato, resta in osservazione. Fino a 8 positivi si va in campo. Intesa con le ASL: fissata la soglia del 35 per cento su una rosa di 25. Nel nuovo protocollo previsti anche più tamponi. Oggi è atteso il via libera della Lega”.