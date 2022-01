Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “In campo Zhang. Il Milan in agguato”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“In campo Zhang”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “E oggi giocano (quasi) tutti. Inter-Lazio, la carica del presidente. A cena con Inzaghi: ‘Bravo, è la strada giusta per vincere’. Stasera a San Siro. Il Milan in agguato. Pioli con Tonali alla guida e il sogno sorpasso. Kessie, rinnovo possibile. Abraham contro Chiesa. Il peso (e il costo) del gol sul rilancio di Mou e Max. L’Atalanta sfida mezza Udinese. Toro-Fiorentina slitta a domani. La Polonia vuole Cannavaro c.t., lui è tentato”. Infine, in taglio alto: “Caos Covid: per due turni dal 15 gennaio stadi per 5.000. C’è il segnale del calcio: ridotti gli spettatori. Ma i contagi sono esplosi quando la A era ferma!”.