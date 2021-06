Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Il tocco del Mancio. CR7, altro record”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Il tocco del Mancio”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Così il C.T. ha costruito l’Italia. Mancini ha preso il meglio della Serie A: gli inserimenti dell’Inter, la spinta degli esterni di Milan e Juventus, il gioco di Napoli e Sassuolo, l’aggressività dell’Atalanta. Con Jorginho e Verratti il nostro centrocampo è un lampo di genio. Come il gruppo del ‘78 e ‘82. E anche Gentile ci crede: ‘Si può arrivare in alto’. CR7, altro record. Doppietta alla Francia, agli ottavi trova Lukaku. Germania col brivido. Luis Enrique ritrova la vera Spagna. Svezia ok, Polonia ko”. E ancora: “Locatelli è più vicino alla Juve, la chiave è Dragusin. Si lavora sulla formula. Hakimi, Psg ormai a un passo. Il Chelsea però ci prova: 55 milioni e Alonso”.