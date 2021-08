Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Il Re è nudo. Ronaldo dentro o fuori”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Il Re è nudo. Ronaldo dentro o fuori”. Apre così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “L’agente Mendes a Torino per decidere il futuro di CR7. Il City ha perso Kane e Pep riflette su Cristiano. La Juve vuole subito la verità. Mbappé, che lite. Kylian in fuga Real. La sfida di Leonardo: ‘Siete scorretti, resterà qui al Psg’. Inter: Correa va già veloce, a Verona ci sarà. Milan: domani sbarca Bakayoko. Poi sprint Adli e Corona per arrivare a 11 colpi. La Fiorentina è scatenata: vicinissima a Odriozola. ‘Non date i giocatori alle Nazionali’. La Lega all’attacco: ‘Quarantena al rientro? I club dicano no’. Calcio e Covid: scoppia il caso degli stranieri del nostro campionato”. Infine, in taglio alto: “Italia 4XChampions. Urna brivido: rischiano tutte, il Milan di più. Mou e i 30.000 per volare in Conference”.