Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Il mio anno magico. Lukaku apre il gioco dei 9”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Il mio anno magico”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Vi sveliamo come Zlatan ha festeggiato il 2022. Brindisi e a nanna: San Silvestro dall‘amico Abate, a casa subito dopo mezzanotte e al lavoro pure nel giorno libero. Milan e desideri: Scudetto, Mondiale e contratto da conquistare. Alla Befana c’è la sfida a Mou. In 48 ore 18 casi ma la A resiste. I positivi in aumento, da Dzeko a Chiellini. L’incognita delle ASL. La Lega va avanti: mancano le date. Però potrebbe rinviare la Supercoppa. San D’Ambrosio patrono Inter: ‘Ho visto i nostri tifosi andare via da San Siro. Ora vinco e sorrido’. Tanzi, l’impero e il crac. I trionfi Parmalat, dal calcio alla Formula 1. Il re dell’università on line ha salvato la Salernitana. Club a Iervolino, esposto del fondo svizzero”. Infine, in taglio alto: “Lukaku apre il gioco dei 9. Il grande domino dei centravanti. Ciclone Romelu sul mercato. Può spingere Vlahovic alla Juve. C’è il difensore per il Napoli: ecco Tuanzebe dello United”.