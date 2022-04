Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Il Derby vale tutto. Missione grande Milan”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Il derby vale tutto”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Martedì la sfida di Coppa Italia. In palio la finale e non solo… Inter e Milan, il duello pesa il doppio: chi vince può prendere lo slancio per lo scudetto. Ecco piani, mosse e giocatori-chiave di Inzaghi e Pioli. Missione grande Milan. Investcorp sta trattando con Elliott: può chiudere entro fine mese. Alardhi esce allo scoperto con un tweet di complimenti. Per il mercato progetto da 300 milioni. Juve, allarme Champions. Il quarto posto torna in bilico. Il Bologna mette paura, poi caos e due espulsi: alla fine c’è Vlahovic. Il Toro domina la Lazio. Primo gol di Pellegri, Immobile rimedia al 92’. Napoli-Roma, prova dei 9. Spalletti spera con Osimhen. Ma c’è Abraham. Sprofondo Samp, la Fiorentina vola”.