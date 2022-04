Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Il Conte torna. Chi decide Juve-Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Il Conte torna”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Un’altra panchina d’oro. Il nostro calcio lo rivuole… I tecnici di A lo eleggono migliore di tutti per la 4a volta. Ecco perché l’attuale allenatore del Tottenham servirebbe al campionato. Chi decide Juve-Inter. Il jolly Morata, la chiave Brozovic e occhio alle difese. L’assist di Brady: ‘Dybala fai come me, segna il rigore e vai’. La carica di Materazzi: ‘Non si può fallire. Barella pensaci tu’. Milan, i tre moschettieri scudetto. Maignan, Giroud e Theo: francesi da record per la volata di Pioli. In Qatar il sorteggo di uno strano Mondiale (non solo per l’Italia)”.