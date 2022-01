Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Icardi & Signora. Lukaku al bivio. Inter…”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Icardi & Signora”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Via al mercato, il primo gol vuole farlo la Juve. Morata pronto per andare al Barça ma senza sostituto non si muove. Il Psg apre al prestito di Maurito anche se per il futuro le priorità rimangono Vlahovic o Scamacca. Lukaku al bivio. Fuori squadra, oggi l’incontro con il Chelsea: resta o è addio. Parla Capello tra campionato e trattative: ‘Inzaghi favorito, fermatelo così. A Pioli serve un altro Kjaer. Che colpo l’Atalanta con Boga’. Inter, affare doppio: spinge su Villar e per Digne la carta Vecino. Milan: assalti al Lilla, da Botman a Sanches (se va Kessie). Napoli, nessun rilancio: Insigne vicino al sì col Toronto. Roma, Mou da Premier: punta Ndombelé del Tottenham. I 7 uomini d’oro (per i club). Da Gbamin dell’Everton fino a Sinisterra del Feyenoord e Alcacer del Villarreal: tutti economici e ad alto rendimento”.