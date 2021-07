Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “ Ibra, una fretta del Diavolo. Juve, Pjanic per agosto“

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Ibra, una fretta del Diavolo”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Scatta l’operazione ritorno. Allenamenti sempre più intensi, salta anche i giorni di riposo. Il Milan lo vuole in campo per il via del campionato. Inter-Nandez, ok di Inzaghi. Il tecnico lo vuole perché può fare esterno o mezzala. Ora si accelera. Juve, Pjanic per agosto. Nel centrocampo ad alta qualità Allegri prenota l’ex in prestito. Il grazie di Vialli. In pellegrinaggio al santuario: ‘Questo è il tempo della gratitudine’. L’allarme dello Spezia. Il medico accusa: Il nostro focolaio è colpa di due giocatori no-vax”.