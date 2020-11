Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Ibra, un anno da re. Nasce la zona A, protocollo più duro”

“Un anno da re”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola. “Ibra e il suo pazzesco 2020. Segna un gol ogni 110 minuti, ha portato il Milan al comando tra virus e acrobazie. E domenica a Napoli la prova-Ringhio”. In taglio alto: “Mancini-mania, ora l’Italia non deve farselo scappare”. E ancora: “Nasce la zona A, protocollo più duro. Nuove linee guida: tamponi ‘centralizzati’, basta quarantene a casa. Il caso Lazio: Leiva è negativo, oggi altro test per Immobile. Da Arthur a Rabiot, Pirlo e il risiko de centrocampo. Vidal più Barella, Conte scatena i due tuttofare”.