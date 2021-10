Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “I campioni restiamo noi. Juve, riecco Icardi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“I campioni restiamo noi”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Italia, la serie è finita dopo tre anni e 37 gare d’imbattibilità. A Milano in Nations League la Spagna vince 2-1 e va in finale. Decisivo il rosso a Bonucci al 42’. Mancio: ‘Leggerezza pagata cara’. Oggi a Torino Belgio-Francia. Donnarumma fischiato: quando perdono i tifosi. Nuovo San Siro: il Milan c’è. E l’Inter? Sprint per il sì del Comune: rossoneri pronti, attese le mosse di Zhang. La Juve e il 9: riecco icardi già a gennaio? Lotito-Figc, uno scontro senza fine. Tattiche e Var, così è sparito il fuorigioco”.