Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Gol chiama gol. Dybala verso Inzaghi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Gol chiama gol”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Milan-Genoa e Spezia-Inter: via al lungo derby. È già mercato: Origi per Pioli, Dybala verso Inzaghi. Capolista a secco da due partite: spera in Giroud. L’ora di Lautaro: deve sbloccarsi. E martedì duello di Coppa Italia. Caccia ai bomber. Fatta per il belga in rossonero. Sulla Joya pressing dei nerazzurri. E che duello per Scamacca. Max vuole Jorginho. Centrocampo da sistemare. La Juve punta sul regista. Maradona, l’accusa dei pm: ‘L’hanno lasciato morire’. Festival Zaniolo. Roma show, in semifinale c’è il Leicester. EuroLeague: Atalanta fuori con il Lipsia. Resiste solo Mou”.