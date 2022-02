Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Giroud, il derby sei tu. Vlahovic a 3 stelle”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport"

"Giroud, il derby sei". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", oggi in edicola. "Il Milan rimonta l'Inter, è a -1. I nerazzurri si buttano via, il francese fa una doppietta in tre minuti. Oggi anche il Napoli può rifarsi sotto. Pioli, folle corsa sotto la curva. Inzaghi: 'Sull'1-1 c'era fallo'. Vlahovic a 3 stelle. La Juve prepara Dy-Vla-Mo: Dybala, il serbo e Morata insieme. Zaniolo che rabbia. Gol annullato al 90' ed espulsione. Mou: 'Questo non è calcio'. Viola travolta, la Lazio scatta nell'eurozona. Juric caricato dal mercato: 'Sento fiducia'. Il Toro a Udine".