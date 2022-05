Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Giroud Diavolo Scudetto. Addio Raiola”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Giroud, Diavolo Scudetto”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. “Volatona, -4 alla fine. Il Milan contro la Fiorentina chiede al gigante francese i gol per lo strappo decisivo. Pioli: ‘Tecnica più ferocia’. Montella formula vincente: ‘Serve la spinta di San Siro’. Adani: ‘Vedo due trappole nella corsa delle milanesi’. Inzaghi ha guarito l’Inter? Oggi i nerazzurri a Udine con l’obbligo di vincere: Handanovic stringe i denti per essere in campo. Il tecnico fa anche lo psicologo per risollevare i suoi dopo il ko a Bologna: ‘Noi ci crediamo’. Max, assalto al podio con Bonucci capitano. Napoli, Spalletti sempre più isolato. L’allenatore: ‘Grande annata’. Ma Mertens: ‘Siamo molto delusi’. Lazio, vince Acerbi. Mou fa le staffette. Torino, guida Lukic per salire in top 10”. E ancora: “Addio Raiola, l’agente dei big. Trattative infinite (e bracci di ferro). Ha gestito Ibra, Haaland, Balo, De Ligt. Donnarumma l’affare più discusso. Carlo V trionfa anche in Spagna. Re nei 5 grandi campionati. Nessuno come Ancelotti”.