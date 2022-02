Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Furia Milan. Allegri, caccia al 13″

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Furia Milan, che frenata. E martedì il derby di coppa". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Quest'Inter non segna più: non vince da 4 partite, solo pari con il Genoa. Allegri, caccia al 13. La Juve è imbattuta da 12 gare, Max vuole risalire e battere Pirlo. Finale di Champions: via dalla Russia, si giocherà a Parigi".