Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Forza Azzurri da Trieste in giù. Ciao Raffa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Forza azzurri da Trieste in giù”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. Un chiaro omaggio a Raffaella Carrà: la nota showgirl italiana e icona della televisione si è spenta ieri all’età di 78 anni dopo una malattia. “In scena la grande sfida del possesso palla. Mancini all’assalto: ‘Facciamo lo stesso calcio, ma siamo diversi’. Formazione: Emerson l’unica novità. Cara Spagna fatti sotto, ci giochiamo un posto in finale. La prova di maturità, proibito innervosirsi. La battaglia è in mezzo, occhio a Pedri e a Busquets. Saranno 10.000 con la Nazionale. Nello stadio mito prezzi a 600 euro”. E ancora: “Ciao Raffa. Mitica Carrà. Tv, balli, ritornelli: ha esaltato noi (e gli spagnoli)”.