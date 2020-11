Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Firmi o no? Tre campioni e un’intesa da trovare. Donnarumma, Lautaro e Dybala…”

“Firmi o no?”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola. “Tre campioni e un’intesa da trovare: il Milan è ottimista per Donnarumma. Lautaro aspetta dall’Inter un’offerta da big, tra il triste Dybala e la Juve c’è distanza”. Poi, riflettori puntati sulla nazionale italiana. “Al tele-poker Italia Grifo sbanca tutto. Mancini guida da casa: 4-0 all’Estonia, domenica con la Polonia”. E ancora: “Protocollo violato, la Lazio rischia: aggirata la Asl, niente quarantena. Bolle scoppiate. Fughe dai club, isolamenti fai da te: i casi sono troppi”. Infine: “Mihajlovic: guerre e rinascite. Sinisa e i segreti per non mollare mai. Ronaldo scala la storia. È a quota 746 gol, raggiunto Puskas”.