Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Fateli azzurri. Domenica da leoni”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Fateli azzurri”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Domenica da leoni. L’Italia sfida l’Inghilterra per il trono europeo. Nel tempio del calcio c’è il sogno del Paese. Assalto Mancini: ‘Dobbiamo avere il coraggio di divertirci’. La lettera della Regina a Southgate. Serve velocità per evitare il loro pressing. Il muro azzurro per fermare Kane e Sterling”. E ancora: “Berrettini provaci! Puoi batterlo così. Djokovic grande favorito della finale vuole fare la storia. Bertolucci: scacco al re in 5 mosse”.