Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Fate come noi. L’Inter pressa Brozo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Fate come noi”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”. oggi in edicola. “Undici campioni del Mondo scrivono agli azzurri. Domani a Roma la Nazionale sfida la Svizzera per ipotecare la qualificazione a Qatar ‘22. A Locatelli e Jorginho le chiavi del nostro gioco. Mancini a caccia di gol: scatta Belotti. L’Inter pressa Brozo: rinnovo entro Natale. Rummenigge ci crede: ‘La rimonta? Si può’. Pioli raddoppia: ‘Il Milan è in me’. Accordo a un passo: altri due anni, passerà da 2 a 4 milioni. Pippo Inzaghi: ‘Faccio il papà, grazie a Edoardo vivo più sereno’. Shevchenko: ‘Sono al Genoa per restarci. Avrò i rinforzi’. Pogba ormai è in rotta con lo United. La Juve ci prova (ma l’ingaggio…)”.