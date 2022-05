Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Estasi Inter, Juventus zero titoli. Milan…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

“Estasi Inter. La Coppa Italia ai nerazzurri. Juve, zero titoli”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Che spinta per Simone, Max zavorrato. Spettacolo che merita un grazie. Adrenalina Milan! Pioli gestisce l'attesa. Ibra fa il "capobranco". Insieme anche a tavola. Tra Zaniolo e la Roma manovre per il rinnovo".