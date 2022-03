Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Dybala, segnali d’addio. Psg che flop!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Dybala, segnali d’addio”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Juve, così la Joya si allontana. Sale la tensione: la società rimanda l’incontro per discutere il rinnovo. Paulo deluso, ora si sente libero. Il Chelsea vende? Jorginho diventa un’occasione. E anche Rudiger… Una crescita da Inter. Sacchi applaude: ‘Manca poco per raggiungere le big d’Europa’. Ma Bologna-Inter dov’è finita? Le possibili date. Un’euforia del Diavolo. Il Milan sente aria di scudetto: in 50 mila a San Siro. Pioli rilancia Diaz. Arriva il Bayer, Gasperini ci crede: ‘Atalanta pronta’. Roma, c’è il Vitesse. Mou, fame di ‘tituli’. È a secco dal 2017”. Infine, in taglio alto: ‘Benzema Real, Psg che flop! Segna il solito Mbappé poi erroraccio di Gigio. Tripletta del bomber di Ancelotti: Madrid in testa. Ottavi Champions: avanti il City (0-0 con lo Sporting)”.