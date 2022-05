Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Dybala, il piano di Zhang. Mou, pensaci tu”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Fermo io quel pullman: il piano di Zhang, Dybala e non solo". Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. "Sarà EuroMilan, missione Champions. Juve: Di Maria vuole subito i bianconeri, Max ci pensa. Mou pensaci tu: la Roma sfida il Feyenoord, l'Italia si affida allo Special per riconquistare una coppa".