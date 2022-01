Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Dybala, gol senza Joya. Esplode il caso”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Dybala, gol senza Joya” Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “La Juve batte l’Udinese ma esplode il caso. Segna, non esulta e guarda gelido Nedved e Arrivabene in tribuna: ‘Non ho nulla di dimostrare. Rinnovo? Il club ha rinviato e non so a quando’. Marotta è in agguato. Per Allegri una notte in zona Champions. Atalanta-Inter, scudetto a prova di gol. Attacchi super, difese che spingono. Sarà una battaglia a tutto campo: se Inzaghi batte anche Gasp si apre la strada per il titolo. Mancini, altra ‘Spina’. Dopo Chiesa, anche Spinazzola. Il romanista rinvia il rientro. Niente playoff Mondiali. Toro sempre più su. Singo e Praet show. Cairo: ‘Che bravi!’. Gioco e concretezza: ribaltata la Sampdoria a Genova. Milan, ecco le 3 carte per la difesa. Dopo l’infortunio a Tomori, il club rossonero è a caccia del sostituto. Bailly, Diallo o la sorpresa Casale: sarà un colpo all’ultimo minuto. Ciao Sheva, già esonerato. Genoa a Konko, ma è in attesa di Labbadia. Lazio, doppio Immobile. Roma, debutta Oliveira”.