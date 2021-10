Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Disastro Max. Ipotesi ritiro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Disastro Max”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”. oggi in edicola. “Incubo Juve, cade pure a Verona: doppietta di super Simeone. Allegri attacca: ‘Solo 15 punti, che vergogna’. Ritiro in vista. Squadra senza identità e idee: Tudor le dà lezioni. Il tecnico bianconero se la prende coi giocatori. Anatomia di uno sfascio. Tris Toro, Gallo 100. Praet, Singo e la festa di Belotti. Abraham e Ibra, stregateci! Notte di Halloween con Roma-Milan. Le età del gol all’Olimpico in una sfida che già pesa per scudetto e Champions. Grosso guaio al Napoli, Osimhen quando torni? Casa Dzeko: l’Inter prende la rincorsa, col re di San Siro tutto è possibile. Una monetina in testa a Reina nel pari show Atalanta-Lazio”.