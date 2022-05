Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Derby pigliatutto. Chiello capitan America”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Derby pigliatutto: Supercoppa, Coppa Italian e ora lo Scudetto, Milano ha già vinto". Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. "Milan, Tonali guida l'assalto dei big di Pioli. Inter, per Barella il sorpasso sarà un affare di cuore. Rossoneri e nerazzurri, dominio assoluto Domani duello a distanza ad alta tensione Donadoni e Bergomi la vedono così. Chiello capitan America: Chiellini ha incontrato Agnelli, è in trattativa con i LosAngeles FC, Intanto la società dà piena fiducia ad Allegri, ma vuole molto di più. Vince Gigio, il PSG è suo: Donnarumma, via libera Navas finirà sul mercato, buona notizia per l’Italia. Spalletti messaggio a De Laurentiis: «Sarò io il tecnico». Lotta per salvarsi in tre cercano punti, Toro col Verona: a tutto pressing".