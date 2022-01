Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Derby da far girar la testa. L’affare Dybala”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Derby da far girar la testa”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Duello scudetto: Inter stop, il Milan oggi prova il sorpasso. Con l’Atalanta a Bergamo paratone di Handanovic e Musso: Inzaghi si ferma a 8 vittorie. Ibra cerca una rete a San Siro dopo 4 mesi per riportare Pioli in vetta. L’affare Dybala: Allegri media per la Juve. Assalto Marotta: ‘Un’occasione’. E gli offre di più. Napoli, a Bologna Osimhen in panchina. Roma, il gol dal mercato. Oliveira fa già felice Mou. Barak, non solo tripletta: può servire pure alle big. La Samp sfiducia D’Aversa, va convinto Giampaolo”.