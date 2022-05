Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Dai Milan, sarà il più bello”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Dai Milan, sarà il più bello”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Da Collovati a Cafu, una giuria molto speciale sceglie il titolo rassonero più sorprendente. E Pioli può fare il capolavoro. Mkhitaryan-Inter si può fare gratis. L'armeno della Roma parla con Marotta. Perisic si prepara a dare l'addio a San Siro. Quagliarella, la carica dei 40 anni: ‘Samp, non voglio figuracce’. Juventus: Di Maria dà l'ok, accordo vicino. Pogba in attesa. Napoli, Osimhen va via? De Laurentiis punta Scamacca. Mbappé, il Psg al rilancio. Kylian ci pensa. Il Real ha paura. Torino-Roma vale tanto, Juric per un gran finale. Mou chiede gia l'Europa”.